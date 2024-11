RFV, Dalle 20 "Se fosse sempre Domenica" per Apoel-ACF

FirenzeViola.it

Le trasmissioni di Radio FirenzeViola proseguono: dopo la versione extra large di "Garrisca al Vento" in arrivo "Se Fosse Sempre Domenica", trasmissione con la quale dalle 20:00 seguiremo in diretta il terzo match della fase a girone unico di Conference League tra Apoel Nicosia e Fiorentina in programma alle 21:00. In studio ci saranno Lorenzo Di Benedetto e Chiara Andrea Bevilacqua, mentre la radiocronaca della gara sarà affidata al nostro inviato a Cipro Tommaso Loreto. Naturalmente potrete seguire la trasmissione anche in modalità video sia streaming dal sito di Radiofirenzeviola.it che sul canale 92 del digitale terrestre per le province di Firenze, Prato e Pistoia. Su FirenzeViola.it invece la consueta diretta testuale dell'incontro e tutte le voci del pre e post gara a cura della redazione.

