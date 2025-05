Palladino a Sky: "Dodo ha fatto un miracolo. I ragazzi non avevano bisogno di carica"

Il tecnico della Fiorentina Raffaele Palladino è intervenuto ai microfoni di SkySport nel prepartita della sfida del Franchi tra i gigliati e il Real Betis. Queste le sue parole: "All'interno dello spogliatoio devi capire se la squadra ha bisogno di carica o leggerezza. E' un termometro a cui bisogna stare attenti. I ragazzi oggi non avevano bisogno di carica, hanno lavorato bene e nello spogliatoio ho fatto un discorso veloce. Loro sono bravi a non sbagliare mai l'atteggiamento. Oggi dovremmo fare una partita perfetta".

Come stanno Dodo e Gosens?

"Sento il nostro pubblico e questo è bellissimo. Gosens sta bene, con la Roma non era stato bene nella notte. Ora ha recuperato e ha lavorato con la squadra tutta la settimana. Dodo ha fatto un miracolo perché ha avuto volontà e lo staff medico è stato bravo. Io quasi non ci credevo. Ci tenevamo e speriamo che stasera facciano un gran gara come tutta la squadra".

Si aspettava i cambi di Pellegrini?

"Quando prepari queste gare devi prepararne di più. Devi essere pronto a tutto, anche ai cambi degli avversari. Avevamo previsto dei cambi. Non mi aspettavo Rodriguez che ha giocato in Italia. Lo Celso me lo aspettavo perché era entrato bene. Avevamo un piano B".

Stasera bisogna andare oltre

"Abbiamo avuto delle difficoltà anche fuori dal campo. Abbiamo superato momenti difficili. Siamo rimasti uniti, tutti insieme. Ora ci giochiamo la finale e l'Europa. E' stato fatto un grande percorso. Oggi siamo in svantaggio ma queste difficoltà non ci devono spaventare. Ho un grande gruppo e ce la metteranno tutta come l'Inter ieri sera. Se saranno stati più bravi gli stringeremo la mano".