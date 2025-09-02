RFV Reggiani su Kayode: "Viola poteva monetizzare di più da lui: mercato da 6,5"

Ivan Reggiani, intermediario di mercato e voce amica di Radio FirenzeViola, ha commentato così - durante "I tempi supplementari" - la campagna acquisti estiva portata a termine dalla Fiorentina: "Le cessioni hanno portato nelle casse dei viola non grandi numeri. Ad esempio, quella di Kayode è stata comunque un buon colpo, ma si poteva fare molto di più. Io considero questo ragazzo di grandissima prospettiva e, anche dal punto di vista economico, secondo me si sarebbe potuto incassare anche il doppio aspettando un altro anno, senza avere troppa sfiducia. Questa è la prima considerazione che mi viene da fare. Dopodiché, ottimo il riscatto che tutti si aspettavano, perché quello di Gudmundsson era imprescindibile, visto il rendimento e l’andamento nell’ultima parte di campionato".

Quanto è importante portare a termine il rinnovo di contratto di Mandragora e Dodo?

"Tanto per entrambi, ma bisogna prestare molta attenzione a Dodo, perché quel ruolo è tra i più ricercati nel calcio moderno. Io penso che il suo entourage abbia già ricevuto offerte molto importanti e quindi il rischio che Dodo possa partire è altissimo. È fondamentale fare in modo che resti a Firenze, riconoscente verso la Fiorentina che lo ha aspettato nonostante gli infortuni e le difficoltà. Bisogna quindi muoversi con cautela nella seconda fase del mercato, quella successiva alle operazioni principali, perché il mancato rinnovo rappresenterebbe un rischio enorme: il giocatore, già da gennaio, potrebbe iniziare a pensare ad altro o non rendere al massimo per tutta la stagione".

Che voto si sente di dare al mercato viola?

"Siamo leggermente sopra la sufficienza. Io ho dato 6,5, non un centesimo di più. Lo valuto anche in relazione alle altre squadre, soprattutto alle dirette concorrenti, e in questo momento non mi sembra che stiano migliorando particolarmente; anzi, sono tutte alla ricerca di un mercato di riparazione forte, quindi stanno già lavorando per gennaio. Non so quanti di questi la Fiorentina riuscirà effettivamente a chiudere, perché c’è una rosa molto ampia da sistemare. E la gestione di questa rosa, secondo me, non è stata ottimale, visto che molti giocatori sono in prestito in giro".