RFV Rastelli sulla Fiorentina: "Successo l'opposto di ciò che credeva l'Inter. Curioso di Fagioli"

vedi letture

Massimo Rastelli, tecnico protagonista nell'ultimo periodo con l'Avellino, è stato ospite di Radio FirenzeViola - nel corso della trasmissione "Chi si compra" - per analizzare l'attuale Serie A e il momento che sta vivendo la Fiorentina all'indomani della grande vittoria contro l'Inter: "Quella di ieri è stata la dimostrazione che nel calcio non si può mai abbassare la guardia e sottovalutare gli avversari, tanto meno questa Fiorentina che fa dell'aggressività una delle armi migliori. Da una parte c'è stata una Viola che sapendo dell'emergenza e delle difficoltà è andata oltre tutto, dall'altra un'Inter che pensava di trovare una squadra più in difficoltà e che con il passare dei minuti avrebbe portato a casa una vittoria. Invece è successo l'opposto, con una Fiorentina straripante nel finale".

Come sarà rigiocare lunedì secondo lei?

"Ieri entrambi gli allenatori sapevano che squadra avrebbero affrontato, lunedì non sarà così. Perché entrano in gioco i nuovi acquisti e anche per Simone (Inzaghi, ndr) c'è l'incognita di trovare giocatori diversi. Ma ormai i due allenatori si conoscono e quindi grandi sorprese non me le aspetto, poi ognuno la prepara nella maniera possibile".

C'è qualche giocatore arrivato a gennaio che le piace della Fiorentina?

"Credo che i viola siano stati tra i più attivi e abbiano colmato le lacune con le caratteristiche che possono servire. Qualche giocatore Palladino lo conosce molto bene come Pablo Marì, ma anche gli altri credo che siano funzionali. Sono curioso di vedere Fagioli che reputo un grande talento: spero che Firenze possa essere la piazza giusta per lui".

ASCOLTA IL PODCAST PER L'INTERVENTO COMPLETO