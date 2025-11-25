Radio FV, da sabato "Made in Viola": trasmissione tutta al giovanile

Sta per arrivare un nuovo appuntamento nel palinsesto di Radio FirenzeViola: si chiama “Made in Viola” ed è la trasmissione interamente dedicata al settore giovanile maschile della Fiorentina. Il debutto ufficiale è fissato per sabato 29 novembre alle ore 20, e da quel momento il programma andrà in onda ogni sabato, dalle 20:00 alle 20:50.

A condurre sarà Andrea Giannattasio, che accompagnerà gli ascoltatori dentro il mondo della Primavera e di tutte le squadre Under viola, con interviste esclusive ai tesserati del club – dai giovani calciatori agli allenatori, fino ai personaggi simbolo del vivaio – e con focus settimanali sulle partite e sui protagonisti più promettenti.

“Made in Viola” nasce per raccontare da vicino uno dei settori giovanili più prestigiosi d’Italia, capace negli ultimi anni di vincere trofei e portare in prima squadra tanti talenti. Un viaggio nel futuro della Fiorentina, pensato per scoprire i campioni di domani e arricchire ulteriormente l’offerta di Radio FirenzeViola.