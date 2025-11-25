RFV Marchese su Mandragora: "Fosse al Milan, l'avrebbe già preso il City"

vedi letture

Così a Radio FirenzeViola durante "Chi si compra?" l'ex difensore, Giovanni Marchese, su Rolando Mandragora con cui ha giocato ai tempi del Genoa: “Rolando è innanzitutto un bravissimo ragazzo, rema sempre nella stessa direzione anche se non gioca. Si impegna, vuole conquistare il posto. Potrebbe partire come una riserva di lusso, ma poi è sempre uno di quelli più impiegati dall’allenatore. È affidabile, ci mette il cuore. Ci punterei sempre, è un giocatore maturo”.

È stato giusto rinnovargli il contratto?

“Sì, parliamo comunque di un giocatore d’esperienza e importante per tutto lo spogliatoio. Ormai è tanti anni che gioca a Firenze”.

A Firenze ha sfruttato meglio che mai le doti realizzate.

“Ci sono più spiegazioni, una delle quali è l’età. Sente la fiducia di tutti. Poi gioca nella Fiorentina, che è una squadra importante e abituata coi suoi grandi giocatori a segnare tanti gol, quindi ci sono più prospettive di realizzarne. Poi bravo lui che si fa trovare sempre pronto”.

Dodici gol dal 2024-’25 a oggi.

“In generale i centrocampisti che segnano sono tanta roba. Con tutto il rispetto, se Mandragora fosse un giocatore del Milan, per fare un esempio, sarebbe già stato preso dal Manchester City di turno. Un po’ come è capitato a Reijnders”.

Ascolta il podcast per l’intervista completa!