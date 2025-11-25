Calamai: "Giovedì serve la svolta di due talenti: Comuzzo-Fazzini"
Luca Calamai nel suo "Caffè nero bollente" di oggi, in onda su Radio FirenzeViola all'interno di "Buongiorno Firenze", ha parlato della gara di giovedì contro l'AEK Atene: "Nella ricerca di una nuova Fiorentina, che per il momento ha trovato entusiasmo ma che ora ha bisogno di ritrovare il valore dei giocatori, penso che sarebbe importante far tornare protagonisti due talenti che si sono un po’ persi per strada. Uno è Comuzzo, l’altro è Fazzini.
Due giocatori che hanno qualità, freschezza, valori di mercato importanti. La partita di Conference contro l’AEK Atene può essere il palcoscenico giusto per due giocatori, che se confermassero quello che pensiamo di loro, Vanoli potrebbe ritrovarsi non solo due alternative ma due potenziali titolari".
