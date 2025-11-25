Prosegue il palinsesto di Radio FirenzeViola: ora "Viola amore mio"

Oggi alle 11:57Radio FirenzeViola
di Redazione FV

Prosegue il palinsesto di Radio FirenzeViola, visual web-radio interamente curata dalla redazione di FirenzeViola.it. Ora dalle 12:00 alle 14:00 sarà la volta di “Viola amore mio” con Lorenzo Marucci e Tommaso Borghini. 

Dalle 14:00 alle 16:00 in onda, anche sulle frequenze di LadyRadio, “Palla al centro”, con Luca Calamai e Tommaso Loreto, mentre dalle 16:00 ecco Niccolò Santi e Alessandro Di Nardo con "I tempi supplementari". Dalle 17:00 alle 19:00 ci saranno Giacomo Galassi e Costantino Nicoletti con "Garrisca al Vento". Dalle 19:00 alle 20:45 "Calcio più on air", a cura di Giulio Dispensieri, Benedetta Ghelli e Samuele Tofani. Infine dalle 21:00 alle 21:30 "Extra Viola", la trasmissione in collaborazione con RTV 38.

