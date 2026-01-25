Radio FirenzeViola, riprendono le dirette anche di domenica: il programma di oggi
FirenzeViola.it
Riprenderanno oggi alle ore 14 le dirette di Radio FirenzeViola, il giorno dopo Fiorentina-Cagliari, con l'analisi della partita e gli aggiornamenti su ogni fronte. Nelle prime due ore saranno Francesco Benvenuti e Virginia Bicchi a tenervi compagnia, prima che tocchi a Ludovico Mauro e Lorenzo Della Giovampaola con il "Viola Weekend", fino alle 18. Infine, spazio a "Domenica Viola", con Andrea Bruno Savelli e i suoi ospiti.
Radio FirenzeViola
Una batosta che certifica il bisogno di accelerare per un forte difensore (e il peso dell'assenza di Kean) ma è un k.o. diverso dagli altridi Tommaso Loreto
