Radio FirenzeViola, riprendono le dirette anche di domenica: il programma di oggi

Riprenderanno oggi alle ore 14 le dirette di Radio FirenzeViola, il giorno dopo Fiorentina-Cagliari, con l'analisi della partita e gli aggiornamenti su ogni fronte. Nelle prime due ore saranno Francesco Benvenuti e Virginia Bicchi a tenervi compagnia, prima che tocchi a Ludovico Mauro e Lorenzo Della Giovampaola con il "Viola Weekend", fino alle 18. Infine, spazio a "Domenica Viola", con Andrea Bruno Savelli e i suoi ospiti.

Per ascoltarci, clicca qui!