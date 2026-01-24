RFV Calamai: "Lunedì deve arrivare un difensore forte. E abbiamo bisogno di Kean"

vedi letture

Luca Calamai a Radio Firenzeviola dopo la partita persa dalla Fiorentina contro il Cagliari ha analizzato così: "Sono giorni che dico che questa era una partita trappola, perché li conosco i miei polli. Perché sapevo che la squadra avrebbe pensato di essere già salva, invece questo ottimismo è stato deleterio. Vi dico di più: la Fiorentina farà una grande partita a Napoli. Dico bravo a Brescianini che ha un'attitudine naturale al gol, però oggi senza parlare in termini troppo negativi vedo due aspetti fondamentali.

Il primo è che lunedì deve arrivare il difensore centrale. E uno forte, non Harrison, non Solomon. Uno forte, che sia un leader. Oggi Comuzzo mi ha fortemente allarmato ma nel percorso di un giovane ci sta. Il secondo aspetto è legato a Kean. Io credo all'infortunio alla caviglia ma abbiamo bisogno di lui. Ci salviamo anche con Kean dell'anno scorso al 70%. Abbiamo un bisogno disperato di lui. Il nostro amico Paratici, che ha totale stima da parte della proprietà, deve intervenire subito".