RFV Giorgetti: "Fiorentina, sia chiaro che manca un centrale. Fagioli non mi è piaciuto"

Dopo la sconfitta della Fiorentina contro il Cagliari, a Radio Firenzeviola Angelo Giorgetti ha commentato così il risultato: "Comuzzo e Pongracic hanno mostrato troppe distrazioni. La Fiorentina deve avere molto chiaro che manca un difensore centrale, e questo ci aspettiamo dalla parte finale del mercato. Secondo me Vanoli avrebbe dovuto far assistere meglio Piccoli in area, sono stati tutti cross morbidi facili per la difesa del Cagliari. Non è un caso che il gol sia arrivato dopo un cross basso..."

Anche i cambi di Vanoli non convincono, soprattutto Fortini per Solomon.

"Solomon si è visto che ha qualità anche se in un momento della partita si era persa. Francamente ho capito poco l'inserimento di Fortini, però devo dire che rispetto a quanto visto fino a poco tempo fa, almeno questa Fiorentina ha voglia di lottare. Il problema è che se fai certi errorili paghi, dispiace aver perso un altro scontro diretto ma fino a chi ha 23 punti sono tutte in ballo. Mi ha deluso un calciatore in particolare".

Chi?

"Fagioli. Il Cagliari ha messo Esposito a uomo dal primo minuto, è stato bravo Pisacane, ma Fagioli non ha fatto praticamente niente".