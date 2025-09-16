Radio FirenzeViola, riparte la programmazione: live dalle 7, ecco il palinsesto

Iniziano le trasmissioni di Radio FirenzeViola, la web-radio (fruibile anche in formato visual sul canale 92 digitale terrestre) gestita interamente dalla redazione di Firenzeviola.it che non vi lascerà neanche oggi. Si parte alle 07:00 con Andrea Giannattasio che si occuperà della rassegna stampa con “Buongiorno Firenze” per due ore. Dalle 09:00, un'ora di "C'è polemica" con Dario Baldi, mentre dalle 10:00 alle 12:00 spazio a Pietro Lazzerini e Fabio Ferri ed il loro “Chi si compra?”. Dalle 12:00 alle 14:00 sarà la volta di “Viola amore mio” di Lorenzo Marucci e Tommaso Borghini.

Dalle 14:00 alle 16:00 in onda, anche sulle frequenze di LadyRadio, “Palla al centro”, con Luca Calamai e Tommaso Loreto, mentre dalle 16:00 alle 17:00 in studio ci saranno Niccolò Santi e Alessandro Di Nardo per "I tempi supplementari". Dalle 17:00 alle 19:00 Giacomo Galassi e Costantino Nicoletti che vi terranno compagnia con il loro “Garrisca al Vento”, prima che Tommaso Loreto prosegua fino alle ore 20. Infine anche questa sera dalle 21 alle 21:30 ci sarà Extra Viola, il format ideato in collaborazione appunto tra la redazione di Radio Firenzeviola e Rtv38, per approfondire tutti i temi dell'universo viola, con i grandi opinionisti del mondo viola e i volti (e le voci) che avete imparato a conoscere su RFV.

