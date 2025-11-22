Rassegna stampa, i titoli e le aperture dei principali quotidiani sulla Fiorentina

Oggi alle 07:50Notizie di FV
di Redazione FV

Questi i titoli e le aperture dei principali quotidiani sportivi e politici, a tiratura sia nazionale che locale, in edicola questa mattina e relativi alla Fiorentina:

La Nazione: "Ruggito viola. Forza ragazzi!".

Corriere dello Sport-Stadio: "Ti giochi tutto. Il Franchi rivuole la vera Fiorentina. Arriva la Juve".

la Repubblica"Fiorentina, arriva la Juventus. Un’impresa per il rilancio".

La Gazzetta dello Sport: "Servono gol dalle punte. La Fiorentina con Gud cerca la prima vittoria".

Tuttosport: "La parabola di Fagioli, ora va di nuovo in giù".