Radio FirenzeViola extra-large: domani dirette anticipate alle 12:30

Oggi alle 15:28Radio FirenzeViola
di Redazione FV

Domani Radio FirenzeViola farà gli "straordinari". In occasione del raduno organizzato dai ragazzi della Curva Fiesole in Piazza Libertà, anticiperemo l'inizio delle trasmissioni alle ore 12:30 con un "Firenze in campo" formato extra-large, condotto come di consueto da Fabio Ferri. Seguiremo in diretta il corteo dei tifosi viola e vivremo insieme l'ampio pre-partita di Fiorentina-Juventus, il cui fischio d'inizio è in programma alle ore 18.
 