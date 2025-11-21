RFV Rastelli: "La bravura di Ranieri deve essere quella di resettare tutto"

L'allenatore Massimo Rastelli ha parlato a Radio FirenzeViola durante "Chi si Compra?" in merito alla Fiorentina e al prossimo impegno con la Juventus: "Credo che la Fiorentina abbia dei valori, e che alla fine possa risalire in classifica. Una vittoria non cambia tutto, ma può essere un punto di partenza. E con la Juve può essere la partita giusta. La Juve ha cambiato allenatore ma ha già fatto tre partite con Spalletti. Non ha stravolto granché dal punto di vista tattico. Sarà fondamentale comunque dare una propria identità. Anche la Fiorentina ha cambiato allenatore e nel preparare la partita bisogna cercare di capire le fasi della gara. La capacità di un gruppo di saper leggere queste situazioni può fare la differenza. Gli allenatori cercano di preparare al meglio le gare sotto questo aspetto qua. E sono sicuro che Vanoli lo farà".

Ranieri? "Credo che abbia voluto porre l'attenzione sul fatto che se Ranieri indossa la fascia di capitano vuol dire che l'ha meritata. Per i suoi comportamenti e per tutto quanto. Le critiche sono dovute a dei comportamenti che ai tifosi non sono piaciuti. La bravura di Ranieri deve essere quella di resettare tutto e trasmettere i giusti valori"

