Radio FirenzeViola, live anche di domenica: in diretta dalle 14, ecco il palinsesto

Anche oggi, domenica 23 novembre 2025, non mancherà il consueto appuntamento con Radio FirenzeViola, visual-web radio interamente curata dalla redazione di FirenzeViola.it. Ad aprire la diretta saranno Francesco Benvenuti e Virginia Bicchi, che vi terranno compagnia dalle 14:00 alle 16:00. Quando scatterà il "Viola Weekend", le due ore condotte da Niccolò Righi e Anna Dini. Dalle 18, infine, arriva "Domenica Viola", con la presenza in studio di Andrea Bruno Savelli. Per interagire con noi è possibile mandare messaggi o note audio su WhatsApp al 3487513933, mentre per intervenire in diretta il numero da chiamare è lo 0557711171. Vi ricordiamo che potrete anche seguirci in tv, sul canale 92 del digitale terrestre!

