Rassegna stampa, i titoli e le aperture dei quotidiani italiani sulla Fiorentina

vedi letture

Questi i titoli e le aperture dei principali quotidiani sportivi e politici, a tiratura sia nazionale che locale, in edicola questa mattina e relativi alla Fiorentina:

Corriere Fiorentino: "Sprazzi di luce nel grande buio"

La Nazione: "Juve gol e capolavoro Mandragora: è il miglior pareggio della stagione"

Corriere dello Sport-Stadio: "Più Fiorentina che Juve"

la Repubblica: "La Fiorentina si accontenta, soffre, prende gol e recupera"

La Gazzetta dello Sport: "Juve, un altro pari. La Fiorentina rimane all'ultimo posto"

Tuttosport: "Tanti errori, + poca grinta, + una svista: uguale X"