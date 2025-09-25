Radio FirenzeViola, la programmazione odierna: in diretta dalle 07:00

Iniziano le trasmissioni di Radio FirenzeViola, la web-radio (fruibile anche in formato visual sul canale 92 digitale terrestre) gestita interamente dalla redazione di Firenzeviola.it che non vi lascerà neanche oggi, giovedì 25 settembre 2025. Si parte alle 07:00 con Andrea Giannattasio che si occuperà della rassegna stampa con “Buongiorno Firenze” per due ore. Dalle 09:00, un'ora di "C'è polemica" con Dario Baldi, mentre dalle 10:00 alle 12:00 spazio a Pietro Lazzerini e Fabio Ferri ed il loro “Chi si compra?”. Dalle 12:00 alle 14:00 sarà la volta di “Viola amore mio” di Lorenzo Marucci e Tommaso Borghini.

Dalle 14:00 alle 16:00 in onda, anche sulle frequenze di LadyRadio, “Palla al centro”, con Luca Calamai e Tommaso Loreto, mentre dalle 16:00 alle 17:00 in studio ci sarà Niccolò Santi per "I tempi supplementari". Dalle 17:00 alle 19:00 Giacomo Galassi, Stefano Prizio e Chiara Bevilacqua che vi terranno compagnia con il loro “Garrisca al Vento”, prima che Tommaso Loreto continui la diretta fino alle ore 20:00. Infine anche questa sera dalle 21 alle 21:30 ci sarà Extra Viola, il format ideato in collaborazione appunto tra la redazione di Radio Firenzeviola e Rtv38, per approfondire tutti i temi dell'universo viola, con i grandi opinionisti del mondo viola e i volti (e le voci) che avete imparato a conoscere su RFV.

Per ascoltarci CLICCA QUI!