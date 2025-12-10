Radio FirenzeViola in diretta fino alle 21.30: ora c'è Scanner con un ospite speciale

FirenzeViola.it
Oggi alle 19:00Radio FirenzeViola
di Redazione FV

Prosegue il palinsesto di Radio FirenzeViola, visual web-radio interamente curata dalla redazione di FirenzeViola.it. Adesso e fino alle 20:00 ci sarà "Scanner" con Giulio Dini e Anna Dini con un ospite speciale. Dalle 20:00 alle 20:50 Tommaso Loreto presenterà "Aspettando Extra Viola", un'ora di approfondimento della giornata. Infine dalle 21:00 alle 21:30 "Extra Viola", la trasmissione in collaborazione con RTV 38.

