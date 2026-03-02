Vanoli: "Prestazione da cancellare. Adesso dobbiamo tirarci su e ripartire"

vedi letture

Così il tecnico viola, Paolo Vanoli dopo la sconfitta per 3-0 contro l'Udinese di Runjaic ai microfoni di Sky Sport: "Stasera è una prestazione da cancellare completamente, però il focus è questo, costruiamo qualcosa di buono durante il mese e poi quando arriva la partita decisiva da quando sono qua abbiamo sempre sbagliato. Ho detto ai ragazzi che dobbiamo guardarci in faccia perché adesso ci sono solo partite decisive e ora conta solo l'atteggiamento. Questa sera pensavo anche con i ragazzi che i risultati potessero darci una mano a livello mentale e invece siamo caduti".

La preoccupano i continui errori difensivi. Perché ha deciso di proporre la difesa a tre?

"Non è una questione di difesa, ma di atteggiamento. La difesa a tre era perché giovedì ci siamo complicati la vita e come avete visto Comuzzo e Pongracic avevano fatto 120' e in più era il momento di far giocare Rugani. Mi dispiace perché la partita non mi ha permesso di rimettere la difesa a quattro. Anche Gud era forzato, perché stava rientrando e pensavo che lo potevamo meglio tra le linee, anche se questo non è successo".

La Fiorentina o è superiore tecnicamente oppure la partita non la riesce a vincere o pareggiare.

"Sì, questo è il punto. La squadra deve giocare poi all'interno se una squadra deve giocare non deve avere determinazione. Nel primo tempo abbiamo giocato, ma non siamo mai andati in profondità. Siamo arrivati poco in area e questo non va bene, quindi non è una scusante. Una squadra che gioca a calcio bene lo deve fare per salvarsi. È mancata la determinazione di fare un passo in più per quanto riguarda la nostra situazione. Dobbiamo tirarci su le maniche e ripartire".

La squadra che tipo di spiegazione si dà di fronte a un approccio come quello avuto contro lo Jagiellonia, partita in cui ha perso due calciatori per infortunio?

"Quando si parla si cerca di fare qualcosa di costruttivo, ma qua è una questione di mentalità. Giovedì ci ha tolto energie e ho ricordato molto la gara di andata, dove abbiamo giocato con lo spirito di squadra. In queste due partite abbiamo fatto due passi indietro proprio nello spirito, nella determinazione, nella voglia di andare sulle seconde palle. A volte spegniamo la testa, prendiamo lo schiaffo e ripartiamo, ma questo accade troppo spesso e i ragazzi devono capirlo".

Come sta Kean?

"Ha un fastidio alla tibia"