Rassegna stampa, i titoli e le aperture dei quotidiani italiani sulla Fiorentina

Questi i titoli e le aperture dei principali quotidiani sportivi e politici, a tiratura sia nazionale che locale, in edicola questa mattina e relativi alla Fiorentina:

Corriere dello Sport-Stadio: "Incubo Fiorentina, così non ti salvi. Troppi errori: l'Udinese non perdona".

La Nazione: "Non pervenuti. Ma dove siete?".

La Gazzetta dello Sport: "Incubo viola. Fiorentina travolta a Udine. Riappare lo spettro della B".

Tuttosport: "L’Udinese c’è. E la Viola resta giù".

Corriere Fiorentino: "Occasione persa. Viola timidi,friulani cinici: tredicesima sconfitta"

la Repubblica (ed. Firenze): "Fiorentina, disastro a Udine buttata via l’occasione di lasciare il terzultimo posto".