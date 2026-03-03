Rassegna stampa, i titoli e le aperture dei quotidiani italiani sulla Fiorentina
Questi i titoli e le aperture dei principali quotidiani sportivi e politici, a tiratura sia nazionale che locale, in edicola questa mattina e relativi alla Fiorentina:
Corriere dello Sport-Stadio: "Incubo Fiorentina, così non ti salvi. Troppi errori: l'Udinese non perdona".
La Nazione: "Non pervenuti. Ma dove siete?".
La Gazzetta dello Sport: "Incubo viola. Fiorentina travolta a Udine. Riappare lo spettro della B".
Tuttosport: "L’Udinese c’è. E la Viola resta giù".
Corriere Fiorentino: "Occasione persa. Viola timidi,friulani cinici: tredicesima sconfitta"
la Repubblica (ed. Firenze): "Fiorentina, disastro a Udine buttata via l’occasione di lasciare il terzultimo posto".
Notizie di FV
Incredibile a Udine, Vanoli rischia e sbaglia tutto. Umiliante anche per Rugani tornare in queste condizioni. Tre schiaffi che fanno male, Paratici intervenga e trovi i responsabili: basta con queste figure.di Angelo Giorgetti
