De Gea: "Giochiamo alcune gare buone e poi prendiamo schiaffi. Quest'anno va così"

David De Gea, capitano della Fiorentina ha parlato ai microfoni di Dazn dopo la brutta sconfitta con l'Udinese: "Abbiamo fatto pochissimo per fare gol, non abbiamo mai calciato in porta e abbiamo regalato tre gol. Oggi è ancato atteggiamento e energia. La partita di giovedì è stata pesante ma non può essere una scusa".

Su cosa lavorare per uscirne: "Sembra che facciamo due tre partite buone e poi prenidamo schiaffi. Questa è la nostra situazione quest'anno, dobbiamo capire dove siamo e andare partita per partita, ogni match è una finale. Dobbiamo migliorare tanto, macano undici finali".

Come si risolve il problema dei gol su palla inattiva?: "Abbiamo giocato contro una squadra tra le più forti fisicamernte in campionato. Alleniamo questo aspetto in allenamento. Se concediamo tanti conrer non è facile difendere con loro. Dobbiamo migliorare anche su questo perché abbiamo preso qualche gol di troppo".

Come parli alla squadra per aiutarla?: "Parlo individualemtne con ognuno per dare una mano a tutti, ho più esperienza, devo stare calmo e aiutare tutti in queto momento di difficoltà".