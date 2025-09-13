Radio FirenzeViola, in diretta dalle 14: segui con noi Fiorentina-Napoli

Anche oggi, sabato 13 settembre 2025, non mancherà il consueto appuntamento con Radio FirenzeViola, visual-web radio interamente curata dalla redazione di FirenzeViola.it. Ad aprire la diretta saranno Fabio Ferri e Samuele Fontanelli, che vi terranno compagnia con il loro "Firenze in Campo" dalle 14:00 alle 16:00. Quando scatterà il "Viola Weekend" con due ore condotte da Niccolò Righi e Anna Dini. Dalle 18:00 alle 20:00 sarà poi il turno di Pietro Lazzerini che vi introdurrà ai temi di Fiorentina-Napoli che seguiremo in diretta con la radiocronaca di Andrea Giannattasio dallo stadio Artemio Franchi a partire dalle 20:00. Durante il match, come di consueto, in studio ci saranno Lorenzo Di Benedetto e Chiara Andrea Bevilacqua con il loro "Se Fosse Sempre Domenica". Per interagire con noi è possibile mandare messaggi o note audio su WhatsApp al 3487513933, mentre per intervenire in diretta il numero da chiamare è lo 0557711171. Vi ricordiamo che potrete anche seguirci in tv, sul canale 92 del digitale terrestre!

