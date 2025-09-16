Radio FirenzeViola in diretta con "Garrisca al Vento" e la serata prosegue con due appuntamenti

di Redazione FV

Proseguono le trasmissioni in diretta di Radio FirenzeViola. la web-radio tv che potete seguire (anche in modalità video) dal pc o dall'App, in auto via Dab e in tv smart o sul canale digitale del digitale terrestre per le province di Firenze, Prato e Pistoia. 

Fino alle 19:00 Giacomo Galassi e Costantino Nicoletti che vi terranno compagnia con il loro “Garrisca al Vento”, prima che Tommaso Loreto prosegua fino alle ore 20. Infine anche questa sera dalle 21 alle 21:30 ci sarà Extra Viola, il format ideato in collaborazione appunto tra la redazione di Radio Firenzeviola e Rtv38, per approfondire tutti i temi dell'universo viola, con i grandi opinionisti del mondo viola e i volti (e le voci) che avete imparato a conoscere su RFV. 

