A Roma capitano sarà Mandragora. L'ha già fatto a Torino e con l'Italia U21

Rolando Mandragora sarà il capitano della Fiorentina a Roma. Come riporta il Corriere dello Sport - Stadio oggi in edicola, il centrocampista indosserà la fascia al braccio in una serata fondamentale per le speranze europee della squadra viola, complici la squalifica di Luca Ranieri e l'assenza di Dodo.

Una prima volta, quantomeno dal 1' in maglia viola, per un calciatore che però capitano in passato lo è già stato sia a Torino che in una delle Nazionali Under 21 più talentuose d'Euorpa con Pellegrini, Barella, Chiesa e Kean, tanto per dirne alcuni. Insomma, Mandragora capitano lo è sempre stato e al Viola Park gli riconoscono lo status di leader di questa Fiorentina. Anche perché con la Roma sarà la 239esima partita in Serie A, la 138esima in maglia viola. A 27 anni Mandragora sta vivendo il momento più brillante della sua carriera.