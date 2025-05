Radio FirenzeViola: al via la lunga diretta verso Udinese-Fiorentina fino al post gara

Al via la diretta di Radio FirenzeViola, la web-radio a cura della redazione di Firenzeviola.it, in vista della gara di questa sera tra Udinese e Fiorentina! I programmi come detto partono ora, alle 17, con Niccolò Righi e Virginia Bicchi in studio alla conduzione di "Firenze in campo" fino alle ore 18. Subito dopo sarà la volta di "Viola Weekend" con la conduzione di Francesco Benvenuti e ancora Niccolò Righi che poi cederanno il timone, a partire dalle 20, a "Se fosse sempre domenica" con Lorenzo Di Benedetto e Chiara Bevilacqua che, con la radiocronaca di Andrea Giannattasio direttamente da Udine, vi racconteranno il match della Fiorentina dal Bluenergy Stadium e l'ampio dopo partita con i commenti dei nostri opinionisti, le pagelle del direttore Tommaso Loreto e le parole dei protagonisti.

Potrete seguire Radio FirenzeViola dal pc o dall'App anche in modalità video, o in tv, smart o dal canale 92 del digitale terrestre dalla province di Firenze, Prato e Pistoia.