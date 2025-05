RFV Vincenzo Morabito: "Kean se ne andrà al 90%. Zaniolo? Gli ci vuole Crepet"

vedi letture

Queste le considerazioni a "Viola amore mio" su Radio FirenzeViola dell'intermediario di mercato, Vincenzo Morabito, sull'accesso della Fiorentina alla Conference League: "E' sempre positivo partecipare a una competizione europea, ma la vera differenza economica la fa la Champions, e in parte l'Europa League. Quindi dal punto di vista economico non cambia molto, bisogna vedere cosa può mettere a disposizione la società per il mercato. C'è da capire se ci potrà essere l'uscita importante di Comuzzo. C'è da risolvere il discorso di Cataldi. Per non parlare di quello di Zaniolo, che a questo punto si è risolto da solo...".

L'avventura di Zaniolo è stata deludente?

"Sì, l'ennesima mi verrebbe da dire. Mi pare che ormai ci vorrebbe Paolo Crepet per capire cosa succede a questo ragazzo".

De Gea e Kean possono essere trattenuti?

"De Gea sì, Kean la vedo dura perché ha la clausola ed è molto gettonato in Inghilterra soprattutto in ambito Arsenal. Anche perché ai Gunners è andato Berta, nuovo direttore. Tra l'altro Kean aveva cambiato procuratore, non è più con la Pimenta ma con Lucci".

Kean può essere un problema, quindi?

"Spero per i tifosi viola di sbagliarmi, ma credo che al 90% vada via. Ma la clausola, comunque, sono soldi".

52 milioni sono tanti ma non tantissimi...

"Però chi avrebbe detto che Kean avrebbe fatto questa stagione? Quindi a questo punto meglio così che un Kean senza il rendimento di quest'anno. Con 52 milioni prendo una punta importante e pure un bel centrocampista. La Fiorentina può operare, secondo me ha già delle idee. Non ti puoi far trovare impreparato con una situazione come quella di Kean. Anche perché se lo trattieni, non sai mai cosa succede. Certi giocatori vanno avanti e indietro: devi cogliere l'attimo".

Ascolta il podcast per l'intervista completa!