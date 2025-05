RFV Calamai: "Sacrificio viola per l'ingaggio ai big: così si cresce"

Nel consueto appuntamento del mattino col Caffè Nero Bollente, Luca Calamai ha commentato così il momento della Fiorentina: "C'è un dato fondamentale per il mercato della Fiorentina. La società è pronta a rimettere in discussione il monte stipendi per giocatori come Kean e De Gea. Questo è un passaggio importantissimo, che se confermato testimonierebbe il fatto che la società non voglia porsi limiti per crescere. Tenere i giocatori più importanti sì ma attrarre anche grandi giocatori. Aspetto da Commisso segnali della volontà di provare a fare un salto di qualità".