RFV Adamoli su Gudmundsson: "Il Genoa aspetta una risposta dalla Fiorentina a breve"

Il giornalista de la Repubblica-Genova Gessi Adamoli ha parlato del futuro di Gudmundsson ai microfoni di Radio FirenzeViola durante Palla al Centro. Queste le sue parole: "Il Genoa aspetta una risposta dalla Fiorentina in tempi brevi perché si trova ancora oggi in una situazione finanziaria complicata. Quindi i 17 milioni della Fiorentina per Gudmundsson farebbero comodo. L'islandese ha comunque mercato, credo poco all'ipotesi Atalanta. L'Inter nella rosa lo vorrebbe avere, però non so se pagherà 17 milioni per lui. Ero convinto che Gudmundsson avesse tutto per fare bene a Firenze. La mia sensazione da fuori è che Palladino abbia un po' plasmato Gud al suo calcio e questo non gli ha fatto bene. Lui è un giocatore particolare, può essere da panchina in una big. Può essere un giocatore anche da squadre medie se nell'assetto di gioco vengono esaltate le sue caratteristiche. A Genoa abbiamo una situazione analoga con Vitinha, che è stato pagato tanto e la società non può permettersi una minusvalenza".

Ci sono margini di trattativa per Gudmundsson? "A 17 milioni il Genoa lo rivenderebbe a qualsiasi altra squadra. Quindi non sarebbe un problema secondo me. Il Genoa come dicevo prima ha questa necessità impellente di incassare. Sennò la Fiorentina potrebbe mettere dentro dei giovani interessanti".

Per l'intervista integrale ascolta il podcast!