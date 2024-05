PULGA A RFV, Bonaventura si meritava gli Europei

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Ivo Pulga, ex allenatore del Cagliari, è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola durante "Palla al Centro", per parlare dei prossimi avversari della Fiorentina e di Claudio Ranieri: "Una persona eccezionale, la sua carriera parla da sola. Io ci ho vissuto tre anni dove gli devo tantissimo. La sua storia parla da sola. Immaginavo che avesse concluso dove ha iniziato. Lascia con un'altra grande impresa. E' un uomo leale che dice le cose come stanno, nel mondo del calcio queste figure fanno sempre bene".

Su Vincenzo Italiano: "Ha fatto molto bene, gli manca la ciliegina sulla torta. Gli auguro di centrare questo obiettivo, è normale che sia ricercato da altre piazze importanti".

Sul calcio italiano e la rinascita: "Grande merito va agli allenatori italiani che sanno impostare le partite. Ieri sera l'Atalanta ha dominato. I tecnici italiani sono bravi ad adeguarsi, mentre in questo senso quelli stranieri hanno più difficoltà.

Sulle convocazioni di Spalletti: "Ha avuto le sue motivazioni se ha fatto queste scelte. Sarebbe stato giusto portare Bonaventura invece di Fagioli. Ma io non posso dire niente a Spalletti, avrà avuto le sue ragioni".

Sulla gara di stasera: "La Fiorentina ha un'ampia rosa, chiunque giocherà farà bene. Il Cagliari è in festa, è andata bene che i sardi si siano salvati a Sassuolo. Credo che la Fiorentina possa fare bene stasera".

