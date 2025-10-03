Proseguono le trasmissioni di Radio FirenzeViola: ora "Palla al centro!"

Proseguono le trasmissioni di Radio FirenzeViola, la web-radio (fruibile anche in formato visual sul canale 92 digitale terrestre) gestita interamente dalla redazione di Firenzeviola.it che non vi lascerà neanche oggi. Adesso fino alle 16:00 in onda, anche sulle frequenze di LadyRadio, “Palla al centro”, con Tommaso Loreto e Luca Calamai, mentre dalle 16:00 alle 17:00 in studio ci saranno Giacomo Guerrini e Alberto Polverosi per "Archivi Polverosi". Dalle 17:00 alle 19:00 Giacomo Galassi, Sauro Fattori e Chiara Andrea Bevilacqua che vi terranno compagnia con il loro “Garrisca al vento”, prima che inizi "Ganzamente in viola", con il "G", Alberto Di Chiara e Costantino Nicoletti, e continui la diretta fino alle ore 20. Con il "Brivido Viola", con Lorenzo Matteucci e Tommaso Borghini, che continuerà le dirette fino alle 20:45. Infine anche questa sera dalle 21 alle 21:30 ci sarà "Extra Viola", il format in collaborazione tra la redazione di Radio FirenzeViola e Rtv38, per approfondire tutti i temi dell'universo viola, con i grandi opinionisti del mondo viola e i volti (e le voci) che avete imparato a conoscere su RFV.

