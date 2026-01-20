Prosegue Radio FV: ora "I tempi supplementari", anche su YouTube

Oggi alle 15:50Radio FirenzeViola
di Redazione FV

Continua il palinsesto di Radio FirenzeViola, visual web-radio interamente curata dalla redazione di FirenzeViola.it. Adesso fino alle 17:00 toccherà ad Alessandro Di Nardo e Niccolò Santi con "I tempi supplementari". Alle 17:00 poi spazio a “Garrisca al vento”, in diretta fino alle 19:00 con il tandem Giacomo Galassi-Costantino Nicoletti. Successivamente, dalle 19:00 alle 20:45, toccherà a "Calciopiù on air". Chiuderà poi il palinsesto "Extra viola", in onda anche su RTV38.

