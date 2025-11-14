Prosegue la diretta di Radio FirenzeViola: adesso c'è "Palla al centro"
Prosegue ancora a lungo la giornata di Radio FirenzeViola. Adesso fino alle 16:00 in onda, anche sulle frequenze di LadyRadio, “Palla al centro”, con Andrea Giannattasio e Luca Calamai, mentre dalle 16:00 ecco "Archivi Polverosi" a cura di Giacomo Guerrini e Alberto Polverosi. Dalle 17:00 alle 19:00 Giacomo Galassi e Sauro Fattori vi terranno compagnia con il loro “Garrisca al Vento”, e in seguito ci sarà un'ora di "Ganzamente in viola" con il "G", Costantino Nicoletti e Alberto Di Chiara. Il palinsesto di giornata vi proporrà poi dalle 20:00 alle 20:50 il "Brivido Viola", in compagnia di Lorenzo Matteucci e Tommaso Borghini. E infine dalle 21:00 alle 21:30 "Extra Viola", programma in collaborazione con RTV38.
L'ultimatum a Fagioli e Gud è il grande "gol" di Vanoli. A centrocampo serve uno alla Guendouzi. Ferrari difenda la Fiorentina da attacchi esterni tipo quelli di Rocchi e Gattusodi Luca Calamai
1 L'ultimatum a Fagioli e Gud è il grande "gol" di Vanoli. A centrocampo serve uno alla Guendouzi. Ferrari difenda la Fiorentina da attacchi esterni tipo quelli di Rocchi e Gattuso
FirenzeViolaCeppitelli: "Vanoli punterà su orgoglio e intensità. Vi racconto i segreti del suo Venezia"
Tommaso LoretoVanoli guida la ripartenza, un uomo solo al comando senza pensare al mercato. Speriamo lo seguano tutti, squadra e società
Pietro LazzeriniSi riparte dalla 'fame' di Vanoli: ecco quali potrebbero essere i primi accorgimenti. Tra gli obiettivi di mercato c'è anche un attaccante ma gli sprechi estivi complicano il lavoro di Goretti
Angelo GiorgettiIl caso della preparazione fisica e la soglia di fatica, ora occhio ai cambi drastici. Vanoli non abbia pietà, c'è poco da salvare. Decida con coraggio senza fare sconti ai senatori
