Fiorentina, il punto sui prossimi avversari di Conference: quanta Serie A dentro l’AEK Atene

Il Corriere Fiorentino fa il punto sui prossimi avversari di Conference League della Fiorentina, l'AEK Atene. La squadra nasce nel 1924 per volontà di alcuni rifugiati greci provenienti da Costantinopoli dopo il conflitto greco-turco combattutosi tra il 1919 e il 1922: l’intento era quello di offrire un luogo di ritrovo agli immigrati stabilitisi nei sobborghi di Atene, tra cui Nea Filadelfia, ove ha sede l’Aek. In Europa il miglior risultato ottenuto dall’Aek è arrivato nel 1976-77, con il raggiungimento delle semifinali di Coppa Uefa. Nel 2013 il punto più basso con la retrocessione a cui ha fatto seguito, per motivi finanziari, la ripartenza dalla terza serie ellenica.

Da questa estate il tecnico è il serbo Marko Nikolic, ex di Lokomotiv e Cska Mosca, il quale dispone, nonostante gli addii estivi dell’ex Manchester United Martial e di Lamela, di diverse vecchie conoscenze del calcio di casa nostra ed europeo, tra cui l’ex Lazio Strakosha e l’italiano Brignoli tra i pali, in difesa la leggenda croata Vida, a centrocampo l’ex Cagliari e Empoli Marin e l’ex Juventus Pereyra, oltre ai due principali colpi estivi come l’ex Inter Joao Mario e Jovic, che nel 2022-23 vestì proprio la maglia della Fiorentina prima di vivere due stagioni con il Milan. Due gli ulteriori nomi da segnalare: il messicano Pineda e l’haitiano Pierrot, già visto contro la Fiorentina con la maglia del Maccabi Haifa ma ora infortunatosi in Nazionale.