Radio FirenzeViola sempre in diretta, adesso spazio a "Domenica Viola"

vedi letture

Anche oggi, domenica 23 novembre 2025, non mancherà il consueto appuntamento con Radio FirenzeViola, visual-web radio interamente curata dalla redazione di FirenzeViola.it per commentare il pareggio di ieri della Fiorentina al Franchi con la Juventus. Dalle 18 arriva "Domenica Viola", con la presenza in studio di Andrea Bruno Savelli. Per interagire con noi è possibile mandare messaggi o note audio su WhatsApp al 3487513933, mentre per intervenire in diretta il numero da chiamare è lo 0557711171. Vi ricordiamo che potrete anche seguirci in tv smart o sul canale 92 del digitale terrestre per le province di Firenze, Prato e Pistoia!

CLICCA QUI PER ASCOLTARCI