Dagli inviati Nicolussi Caviglia dal Viola Park: "Vanoli ci ha dato curiosità e volontà: sono il sale della vita"

Oggi al Viola Park si è svolta la presentazione del secondo corso in sport management in collaborazione con la scuola superiore Sant’Anna. Insieme al dirigente della Fiorentina Alessandro Ferrari, qui sotto nella foto, c'era anche il calciatore Nicolussi Caviglia. Queste alcune sue parole: "Essere riuscito a vestire la maglia azzurra è un orgoglio incredibile. Io vengo da una regione molto piccola, che è la Valle d'Aosta, e sono riuscito ad arrivare in Nazionale e per me questo è molto importante.

Per quanto riguarda le parole del mister, lo ringrazio, perché per me è un onore essere qui. Credo che il sale della vita siano la curiosità e la volontà. Il mister ci ha messo sia il primo che il secondo".