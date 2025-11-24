Dagli inviati
Nicolussi Caviglia dal Viola Park: "Vanoli ci ha dato curiosità e volontà: sono il sale della vita"
FirenzeViola.it
Oggi al Viola Park si è svolta la presentazione del secondo corso in sport management in collaborazione con la scuola superiore Sant’Anna. Insieme al dirigente della Fiorentina Alessandro Ferrari, qui sotto nella foto, c'era anche il calciatore Nicolussi Caviglia. Queste alcune sue parole: "Essere riuscito a vestire la maglia azzurra è un orgoglio incredibile. Io vengo da una regione molto piccola, che è la Valle d'Aosta, e sono riuscito ad arrivare in Nazionale e per me questo è molto importante.
Per quanto riguarda le parole del mister, lo ringrazio, perché per me è un onore essere qui. Credo che il sale della vita siano la curiosità e la volontà. Il mister ci ha messo sia il primo che il secondo".
Pubblicità
Primo Piano
Dagli inviatiNicolussi Caviglia dal Viola Park: "Vanoli ci ha dato curiosità e volontà: sono il sale della vita"
Calmi, la salvezza sarà una maratona. Nell’intervallo è successo qualcosa… La Fiorentina ora pensa da provinciale. Mercato: Disasi o Acheampong per la difesadi Mario Tenerani
Le più lette
1 Calmi, la salvezza sarà una maratona. Nell’intervallo è successo qualcosa… La Fiorentina ora pensa da provinciale. Mercato: Disasi o Acheampong per la difesa
2 Il campo evidenzia le necessità del mercato, ma a gennaio anche un esterno offensivo può tornar comodo
Copertina
FirenzeViolaFiorentina senza ali: emergenza sulle fasce, Vanoli costretto ad affidarsi alle seconde linee
Tommaso LoretoUn (altro) punto e un’altra sconfitta scongiurata, la cura Vanoli regala i primi frutti. Di questi tempi tocca accontentarsi
Ludovico MauroLiveFiorentina-Juventus 1-1, triplice fischio al Franchi: pareggio tra viola e bianconeri
Alberto PolverosiFiorentina, oggi occorrono segnali di ripresa. Si aspettano i primi effetti della cura Vanoli e poi fino a fine anno la volata degli scontri diretti
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com