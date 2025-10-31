Prosegue il palinsesto di Radio FirenzeViola: ora in onda c'è "Chi si compra?"

vedi letture

Prosegue il palinsesto di Radio FirenzeViola, visual web-radio interamente curata dalla redazione di FirenzeViola.it. Ora spazio a due ore di "Chi si Compra" con Pietro Lazzerini e Francesco Benvenuti. Dalle 12:00 alle 14:00 sarà la volta di “Viola amore mio” di Lorenzo Marucci e Luciana Magistrato

Dalle 14:00 alle 16:00 in onda, anche sulle frequenze di LadyRadio, “Palla al centro”, con Tommaso Loreto e Luca Calamai, mentre dalle 16:00 ecco "Archivi Polverosi". Dalle 17:00 alle 19:00 Giacomo Galassi e Sauro Fattori vi terranno compagnia con il loro “Garrisca al vento”. Il palinsesto di giornata vedrà poi, dalle 19:00 alle 20:00 "Ganzamente in Viola" e dalle 20:00 alle 20:50 il "Brivido Viola". E infine dalle 21:00 alle 21:30 "Extra Viola", il format in collaborazione con RTV38.

Per ascoltarci CLICCA QUI!