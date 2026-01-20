Prosegue il palinsesto di Radio FirenzeViola: adesso ExtraViola, anche su Rtv38
Prosegue fino alle 21.30 la programmazione in diretta di Radio FirenzeViola, la web-radio (fruibile anche in formato visual sul canale 92 digitale terrestre) gestita interamente dalla redazione di Firenzeviola.it che non vi lascia mai soli! Adesso, fino alle 21.30, c'è "Extra Viola", in diretta anche su RTV38, approfondirà i temi di giornata della Fiorentina. In studio Lorenzo Marucci e Sauro Fattori.
