Prosegue il palinsesto di Radio FirenzeViola: adesso ExtraViola, anche su Rtv38

Prosegue il palinsesto di Radio FirenzeViola: adesso ExtraViola, anche su Rtv38FirenzeViola.it
Oggi alle 21:00Radio FirenzeViola
di Redazione FV

Prosegue fino alle 21.30 la programmazione in diretta di Radio FirenzeViola, la web-radio (fruibile anche in formato visual sul canale 92 digitale terrestre) gestita interamente dalla redazione di Firenzeviola.it che non vi lascia mai soli! Adesso, fino alle 21.30, c'è "Extra Viola", in diretta anche su RTV38, approfondirà i temi di giornata della Fiorentina. In studio Lorenzo Marucci e Sauro Fattori.

