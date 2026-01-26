Calamai: "L'abbraccio di Firenze a Rocco. Ora vorrei Catherine presidente"

vedi letture

Nel consueto appuntamento della mattinata di Radio FirenzeViola col suo Caffè Nero Bollente, Luca Calamai ha parlato così del momento in casa Fiorentina e in particolare dell'ultimo saluto di Firenze a Rocco Commisso, presidente viola scomparso una settimana fa che verrà celebrato oggi alle 18 a piazza Duomo con una messa in suffragio a cui parteciperà anche la moglie Catherine: "Oggi dedico un pensiero a Rocco Commisso, nel pomeriggio ci sarà l'abbraccio di Firenze e l'ultimo saluto a un presidente che ha commesso degli errori ma che ci ha messo sicuramente tanto cuore e tanti soldi. Non può che essere ricordato così, con un atteggiamento da nonno buono che mi aveva colpito dal suo primo giorno qui. Poi, ricordiamolo, Commisso ha lasciato a Firenze qualcosa di unico nel suo genere, il Viola Park, una struttura che permetterà di ricordarlo nel tempo.

Ora resta da capire chi nella famiglia Commisso prenderà il controllo della Fiorentina. A me piacerebbe tantissimo che la signora Catherine, la moglie, diventasse la presidente, sarebbe una novità in assoluto. Ma ha vissuto tutti i passi di Rocco Commisso a Firenze, quindi ha una conoscenza assoluta della situazione".