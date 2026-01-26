Oggi alle 18 l'ultimo saluto a Rocco Commisso: diretta speciale di Radio FirenzeViola

vedi letture

Oggi pomeriggio alle ore 18, presso il Duomo di Firenze è in programma la Messa in Suffragio di Rocco Commisso. Sarà l'ultimo saluto della città al presidente della Fiorentina scomparso nella notte fra venerdì 16 e sabato 17 gennaio. Un'occasione in cui anche la società, in tutti i suoi effettivi, dai dirigenti allo staff tecnico, fino ai calciatori della prima squadra, si ritroverà per ricordare il patron viola. Saranno presenti anche Catherine Commisso (la moglie), il figlio Giuseppe e altri componenti della famiglia Commisso.

Ricordiamo che sul sagrato del Duomo, attraverso apposito impianto audio, verrà diffusa all’esterno la Funzione. Su Radio FirenzeViola, grazie ai nostri inviati, vivremo in diretta la cerimonia e tutto quello che sarà l'intenso pomeriggio che vivremo nel centro della città.

