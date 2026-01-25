RFV
Alberto Di Chiara: "Ci vuole equilibrio, dopo due vittorie Fagioli era diventato Pirlo"
FirenzeViola.it
L'ex esterno della Fiorentina Alberto Di Chiara è intervenuto a Radio FirenzeViola durante "Viola Weekend" per analizzare la situazione viola dopo il ko con il Cagliari: "Da adesso in poi la Fiorentina non può sbagliarne una - è il succo del suo discorso - con il Cagliari ha già perso una ghiotta occasione contro una diretta avversaria per la salvezza. Dobbiamo giocare senza fare voli pindarici perché dopo due risultati Fagioli diventa Pirlo ed invece serve equilibrio e ora deve giocare con concretezza, cercando di raggiungere prima possibile l'obiettivo"
Pubblicità
Radio FirenzeViola
Una batosta che certifica il bisogno di accelerare per un forte difensore (e il peso dell'assenza di Kean) ma è un k.o. diverso dagli altridi Tommaso Loreto
Le più lette
1 Una batosta che certifica il bisogno di accelerare per un forte difensore (e il peso dell'assenza di Kean) ma è un k.o. diverso dagli altri
Copertina
CalciomercatoRanieri, futuro in bilico: l'agente lo propone a Lazio e Toro, la Fiorentina non vorrebbe cederlo
Alberto PolverosiMercato, la controrivoluzione viola: tornano le ali, ma il top è ancora Fagioli. La condizione fisica è cambiata, in meglio. Contro il Cagliari fondamentale non perdere
Luca CalamaiParatici fiorentinizzi la Fiorentina. Vanoli, Kean e Gudmundsson sotto esame per il futuro. Mi piacerebbe Catherine Commisso presidentessa. Servono ancora due colpi di mercato
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com