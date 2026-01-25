RFV Alberto Di Chiara: "Ci vuole equilibrio, dopo due vittorie Fagioli era diventato Pirlo"

vedi letture

L'ex esterno della Fiorentina Alberto Di Chiara è intervenuto a Radio FirenzeViola durante "Viola Weekend" per analizzare la situazione viola dopo il ko con il Cagliari: "Da adesso in poi la Fiorentina non può sbagliarne una - è il succo del suo discorso - con il Cagliari ha già perso una ghiotta occasione contro una diretta avversaria per la salvezza. Dobbiamo giocare senza fare voli pindarici perché dopo due risultati Fagioli diventa Pirlo ed invece serve equilibrio e ora deve giocare con concretezza, cercando di raggiungere prima possibile l'obiettivo"