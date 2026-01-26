Kean ancora ai box. La Nazione: "Perché è stato fatto giocare con infiltrazioni?

La Nazione si interroga sulla gestione di Moise Kean, attaccante della Fiorentina alle prese da più di un mese con un problema alla caviglia. Anche ieri il centravanti viola ha lavorato a parte facendo terapie per la caviglia destra malconcia. Difficile quantificare i tempi esatti di «un pochettino», termine usato in conferenza stampa nel post-partita contro il Cagliari da Paolo Vanoli a proposito dell'infortunio di Kmb.

Scrive la Nazione: la speranza all’interno della Fiorentina resta quella di reinserire l’attaccante in squadra nel corso di questa settimana, magari per averlo a disposizione (per la panchina, non di più) sabato al Maradona contro il Napoli. Intanto a Firenze si è acceso il dibattito al proposto della gestione clinica del giocatore, sul quale - oltre a una chiarezza frammentaria da oltre un mese a questa parte - non sembra essere stato utilizzato da parte dello staff medico il protocollo di gestione corretto. Perché in un primo momento si è scelto di mandare in campo il giocatore con le infiltrazioni e non lo si è subito fermato? Perché poi, con Cremonese e Lazio, Kean ha giocato solo spezzoni di gara per poi finire due volte di fila fuori dai convocati? Domande che, probabilmente, si starà facendo con stupore anche Vanoli.

