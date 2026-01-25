Radio FirenzeViola in diretta: ora inizia "Viola Weekend" poi "Domenica Viola"
Prosegue la programmazione in diretta di Radio FirenzeViola, il giorno dopo Fiorentina-Cagliari, con l'analisi della partita e gli aggiornamenti su ogni fronte. Alle 16 Ludovico Mauro e Lorenzo Della Giovampaola condurranno il "Viola Weekend", fino alle 18. Infine, spazio a "Domenica Viola", con Andrea Bruno Savelli e i suoi ospiti. Potete seguire Radio FirenzeViola in streaming dal pc o da App, anche in modalità video, oppure in tv smart o sul canale 92 del digitale terrestre per le province di Firenze, Prato e Pistoia; infine c'è l'opzione Dab per ascoltarci in auto.
Una batosta che certifica il bisogno di accelerare per un forte difensore (e il peso dell'assenza di Kean) ma è un k.o. diverso dagli altridi Tommaso Loreto
FirenzeViolaVerso il Como con l'incognita centravanti: ecco le alternative di Vanoli che dice no al mercato
CalciomercatoRanieri, futuro in bilico: l'agente lo propone a Lazio e Toro, la Fiorentina non vorrebbe cederlo
Alberto PolverosiMercato, la controrivoluzione viola: tornano le ali, ma il top è ancora Fagioli. La condizione fisica è cambiata, in meglio. Contro il Cagliari fondamentale non perdere
Luca CalamaiParatici fiorentinizzi la Fiorentina. Vanoli, Kean e Gudmundsson sotto esame per il futuro. Mi piacerebbe Catherine Commisso presidentessa. Servono ancora due colpi di mercato
