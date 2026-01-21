Prosegue il palinsesto di Radio FirenzeViola: adesso c'è "Chi Si Compra?"

Ricomincia il palinsesto di Radio FirenzeViola, visual web-radio interamente curata dalla redazione di FirenzeViola.it. Adesso, dalle 10, due ore di "Chi si Compra" con Francesco Benvenuti e Fabio Ferri. Dalle 12:00 alle 14:00 sarà la volta di “Viola amore mio” con Lorenzo Marucci e Tommaso Borghini.

Dalle 14:00 alle 16:00 in onda, anche sulle frequenze di LadyRadio, “Palla al centro”, con Luca Calamai, mentre dalle 16:00 ci collegheremo a New York per i funerali del presidente viola Rocco Commisso, con collegamenti e contributi del direttore Tommaso Loreto. Seguiremo tutto quanto succederà negli Stati Uniti fino al termine della cerimonia. Dalle 19:00 alle 21 ci sarà uno speciale dedicato al funerale di Rocco Commisso ma anche a tutti i temi di attualità viola, con Lorenzo Marucci in conduzione e Luca Frati ospite in studio. Infine dalle 21:00 alle 21:30 "Extra Viola", la trasmissione in collaborazione con RTV 38.

