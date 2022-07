PRES. TRENTO A RFV, Un emozione essere qui per noi

Ai microfoni di Radio FirenzeViola ha parlato Mauro Giacca, presidente del Trento, squadra che proprio oggi Sfiderà la Fiorentina in amichevole: "Sono appena arrivato a Moena. Percepisco un ottimo clima, la tribuna è già piena. Siamo felici di essere in questo palcoscenico".

Le fa piacere questa collaborazione con la viola?

"Per noi è un emozione essere qui. Stiamo facendo una squadra per fare un buona Seri C. Potrò ammirare la mia squadra nella prima uscita stagionale. Speriamo in una bella partita".

Ha avuto modo di sentire la dirigenza viola?

"Ci siamo sentiti per organizzare l'amichevole. Ora mi aspettano per salutarci prima della partita. Per la viola è una grande gioia essere tornata in Europa, con una grande società".

La viola sta portando avanti un bel mercato... è arrivato uno come Jovic.

"è un nome molto importante. Con Italiano hanno creato un grande ambiente".

Le piace Italiano?

"è un allenatore molto importante. Avrà una grande carriera. è arrivato alla viola nel momento perfetto".

C'è un giocatore che le e piaciuto particolarmente?

"Non voglio fare nomi, il gruppo è l'importante".

In futuro avete idea di collaborare con la viola?

"Non sarebbe male collaborare col vivaio viola, ci piacerebbe avere un rapporto col club viola".

Simonti ha giocato 10anni a Firenze e ora gioca da voi. Le piace?

"Ha fatto un bel campionato quest'anno e punteremo molto su di lui. Qualcuno ci ha già messo sopra gli occhi ma noi ci vogliamo puntare".

Che amichevole si aspetta?

"La viola è molto più pronta di noi. è giusto che i viola dimostrino ciò che sono. Speriamo di vedere qualche gol,magari non troppi da parte della Fiorentina".