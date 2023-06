POLVEROSI A RFV, Ieri il primo gol è stato inaccettabile

FirenzeViola.it

Ascolta l'audio

Alberto Polverosi a Radio Firenze Viola

Alberto Polverosi, giornalista del Corriere dello Sport, ha parlato ai microfoni di Radio FirenzeViola, durante "Palla Al Centro": "Secondo me le due finali giocate dalla Fiorentina e quella che è stata la stagione in campionato meritano delle valutazioni differenti e separate. Penso che questa squadra e Italiano come allenatore hanno fatto tutto quello che potevano fare, inoltre non dimentichiamo che per organico la Fiorentina è l'ottava squadra in Italia; oltre a quelle che sono le solite sei grandi del calcio italiano, c'è l'Atalanta che è di poco superiore alla squadra gigliata".

Qual è stata la miglior prestazione di Italiano e della Fiorentina quest'anno?

"Secondo me il miglior Italiano della stagione è stato quello della partita di San Siro contro l'Inter in campionato. Bisogna metterci nell'ordine di idee che il suo gioco è sempre stato ed è un gioco offensivo. Non possiamo evitare di considerare che gli episodi a sfavore della Fiorentina nella partita di ieri sono a dir poco clamorosi, per non parlare di quelli nella finale di Coppa Italia".

Secondo lei qual è l'episodio che ha condannato i viola nella partita di ieri?

"Penso che dei due gol di ieri subiti dalla Fiorentina, quello che veramente è inaccettabile è il primo; non è possibile che la difesa lasci libero in quel modo il giocatore del West Ham che si inserisce in area".