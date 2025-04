RFV Pino Vitale: "Terrei Comuzzo per alzare il livello anche se penso che sarà uomo mercato"

Pino Vitale, ex direttore sportivo di Empoli e Lucchese è intervenuto a Radio Firenzeviola durante la trasmissione "Palla Al Centro" per parlare dell'attuale situazione della Fiorentina: "La Fiorentina alzerà l'ingaggio e rinnoverà il contratto a Comuzzo giustamente, Spalletti lo ha pure portato in Nazionale, è un giovane di prospettiva ed ha raggiunto una certa valutazione, mi aspetto che grandi squadre mettino gli occhi su di lui. Mi aspetto che sarà uomo mercato. Anche se offrissero 35 milioni lo terrei per alzare il livello della squadra. La Fiorentina e la Juventus non possono arrivare ottave visto il calendario di adesso, i viola devono fare 15 punti in 5 partite, così può arrivare anche tra le prime 3/4, in questo modo trattieni certi giocatori".

Stasera farebbe giocare i titolari o farebbe turnover?

"Se fosse una partita secca ci potrebbe essere timore ma con 180 minuti a disposizione potrebbe giocare anche qualche riserva, non dobbiamo approcciare però come abbiamo approcciato l'andata con il Panhatinaikos".

Riscatterebbe Gudmundsson nonostante sembra che per Palladino non sia indispensabile?

"Va riscattatto, non dobbiamo andare a risparmio per lui, noi dobbiamo risparmiare su Colpani e dobbiamo cercare di dare via Richardson, purtroppo rientrerà anche Kouame e dobbiamo essere bravi a liberarci di alcuni giocatori".

Che ne pensa del fatto che giocherà De Gea stasera?

"Adesso è giusto che giochi lui, Terracciano avrà sicuramente capito la situazione perché è una bella persona e molto inteligente".

Che ne pensa di Commisso?

"Il presidente sembra abbia portato felicità, è sempre bello vederlo in città e vicino alla squadra".

Che ne pensa della presenza di Ceferin allo stadio? "La Fiorentina si può sentire tutelata visto che l'arbitro essendoci Ceferin farà di tutto per arbitrare bene".

Nonostante le difficoltà contro le medio-piccole in campionato, come vede la Fiorentina in vista della partita contro il Parma?

"La Fiorentina deve vincere tutte le partite contro le medie-piccole squadre in campionato, adesso c'é entusiasmo e abbiamo trovato una quadra, siamo cresciuti".