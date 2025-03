RFV Pino Vitale: "Kean è un giocatore di livello europeo, la Fiorentina lo premi e alzi l'ingaggio"

Il dirigente sportivo di lungo corso in Serie A Pino Vitale ha parlato ai microfoni di Radio FirenzeViola durante la trasmissione "Palla al Centro" per analizzare le tematiche d'attualità del di casa viola: "Non avrei mai pensato che Kean esplodesse in questa maniera. C'è da fare i complimenti a chi lo ha preso. Fossi la Fiorentina, in questo momento gli aumenterei l'ingaggio da 2 a 6 milioni e alzerei anche la clausola. Ormai è un giocatore di livello europeo.

Molto dipenderà anche dai risultati che raggiungerà la Fiorentina:

"Intanto, io riconoscerei al giocatore che sta facendo una stagione eccezionale e che, lo scorso giugno, nessuno, tranne la Fiorentina, ha creduto in lui. 52 milioni possono sembrare tanti in Italia, ma non in Inghilterra. Io cercherei di fermarlo, perché il giocatore deve qualcosa anche a Firenze. Fosse Commisso, lo chiamerei e lo premierei, alzandogli l'ingaggio".

