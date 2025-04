RFV Pin: "Senza Kean spazio a Beltran e Gudmundsson. Zaniolo ha fatto troppo poco"

Ospite in studio a Radio FirenzeViola durante "Garrisca al Vento" l'ex difensore della Fiorentina Celeste Pin ha parlato dell'attualità di casa gigliata. Queste le sue parole sull'assenza di Moise Kean per la gara di stasera contro il Cagliari: "Kean sta dando un contributo notevole alla stagione della Fiorentina. Mi auguro che la sua mancanza non si senta, le alternative ci sono e vedremo chi schiererà Palladino. Io fare un 3-5-2 con Gudmundsson e Beltran. Ad oggi Zaniolo ha fatto troppo poco, per me la coppia giusta è quella che ho detto prima. Quando non c'è un riferimento servono giocatori di qualità e movimento.

Non puoi fare adesso quello che facevi con Kean in campo. Va trovata una soluzione. Quindi senza Kean non si può pensare che la Fiorentina faccia lo stesso gioco. Beltran e Gudmundsson non sono due riferimenti, si scambiano. La Fiorentina dovrà giocare alta e cercare di schiacciare il Cagliari".