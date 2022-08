PIERINI A RFV, Viola, altre mosse "alla Milenkovic"

L'ex difensore viola Alessandro Pierini ha parlato ai microfoni di Radio FirenzeViola, soffermandosi in particolare sul rendimento della Fiorentina alla luce del pari di Empoli e a pochi giorni dal playoff di Conference League contro il Twente: "Immagino che l'umore in casa viola non sia dei migliori dopo il mezzo passo falso di Empoli. Va considerato però che la stagione è appena iniziata e che i molteplici impegni di inizio stagione possano far inciampare qualche volta".

Pensa che Martinez Quarta sia un giocatore da Fiorentina o i viola dovrebbero puntare su un profilo diverso?

"Di sicuro gli scenari di mercato potrebbero cambiare in caso di approdo alla fase a gironi della Conference ma non c'è dubbio che Quarta sia un giocatore degno della Serie A. Spesso ai giocatori serve godere della fiducia dell'ambiente e dell'allenatore e lui credo non ne abbia avuta: gli è successo l'esatto contrario di quello che è avvenuto a Igor, che nessuno si aspettava a questi livelli. Penso che Quarta alla fine tornerà utile ai viola".

L'ha sorpresa il rinnovo di Milenkovic?

"A Firenze ha trovato il suo ambiente, è un giocatore forte che sa anche fare gol di testa. La Fiorentina ha bisogno di operazioni di questo tipo, ovvero fidelizzare calciatori importanti per costruire attorno a loro un progetto ambizioso. Per cui bene così".

Quanto manca per lei alla Fiorentina per vincere qualcosa di importante?

"Vincere è sempre dura... perché alla fine a trionfare è solo una. Credo però che il lavoro impostato dalla società sia stato giusto. Anche se in partenza la Fiorentina non punta a vincere nulla, almeno compete per vincere, dopo anni difficili".